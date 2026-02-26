Блиновская вновь стала собственником компании "Сады Адыгеи"

Блогер Елена Блиновская вновь стала собственником 100% долей ООО "Сады Адыгеи" стоимостью более 21 миллиона рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на юридические документы.

В октябре сообщалось, что Арбитражный суд Москвы по заявлению Марии Ознобихиной, финансового управляющего Блиновской, восстановил право собственности "королевы марафонов" на 100% долей ООО "Сады Адыгеи".

С 20 февраля 2026 года единственным учредителем компании значится Блиновская. Генеральным директором ООО "Сады Адыгеи" выступает Людмила Цулаева. Заблокированных счетов у компании нет.

Савеловский суд Москвы в марте 2025 года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом в миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Ее признали виновной по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей, при этом освободив от ответственности за неуплату налогов из-за срока давности. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры на 587 млн рублей. В октябре 2025 года Мосгорсуд снизил срок до 4,5 лет.