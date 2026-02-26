В Прикамье директору ЧОПа предъявлено обвинение из-за поножовщины в школе

Следственными органами СК России по Пермскому краю предъявлено обвинение директору частного охранного предприятия, услуги которого не отвечали требованиям безопасности при охране школы в Александровске, сообщили Накануне.RU в региональном СКР.

Уголовное дело расследуется в рамках расследования о покушении на убийство малолетнего в школе. Директор ЧОПа обвиняется по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее тяжкий вред здоровью).

Следствием установлено, что между подконтрольным обвиняемому частным охранным предприятием и учебным заведением Александровска Губахинского округа был заключен договор на охрану школы. При этом директор принял на работу охранника, который с его ведома ненадлежащим образом выполнял обязанности, в частности, не использовал на постоянной основе ручной металлоискатель.

В результате противоправных действий руководителя ЧОПа, 19 февраля 2026 года семиклассник на лестничном марше третьего этажа школы напал на одноклассника с ножом. Он нанес ему удары в область тела и шеи. Было возбуждено уголовное дело по статьям покушение на убийство несовершеннолетнего, халатность, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Пострадавшему потребовалась операция. Он был доставлен в Пермь бортом санавиации.

Обвиняемый директор ЧОПа задержан следователем СК, суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. В офисе компании проведен обыск, изъята документация. Следователи допрашивают свидетелей и иных лиц, обладающих значимой информацией.