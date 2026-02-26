В России предложили ввести налог "для защиты граждан"

В России может появиться новый налог – для защиты граждан.

Новую меру предложил ввести общественный деятель Вадим Попов. Он считает, что в последнее время в стране участились случаи нападения на сотрудников правоохранительных органов и высокопоставленных военнослужащих.

"Имеет смысл усилить в Москве и регионах развитие систем городского видеонаблюдения. Естественно, это потребует дополнительного финансирования, что в условиях дефицитного бюджета крайне проблематично. Поэтому целесообразно ввести небольшой общественный налог на создание необходимой инфраструктуры", – сказал "Абзацу" Попов.

Он считает, что важно заранее пресечь участившиеся случаи нападения и пропаж детей, подрывов сотрудников ГИБДД и генералов.

"Сумма при этом не должна быть больше 2 тыс. рублей, чтобы не создать дополнительной нагрузки на сограждан", - сказал Попов.