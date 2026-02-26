Цифровые проекты ТМК получили премию Digital Communications Awards

Трубная металлургическая компания (ТМК) стала победителем ежегодной премии Digital Communications Awards, которую проводит Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР). Проекты компании заняли первые места в двух номинациях, сообщает пресс-служба ТМК.

Фотопроект корпоративной газеты proТМК "Защита в полный рост" победил в номинации "Лучшее контент-решение". Он направлен на комплексное продвижение культуры безопасности на производственных площадках ТМК. В рамках публикаций, которые также были адаптированы для социальных сетей ТМК и бренд-медиа "Трубник Online", сотрудники были изображены в профессиональной экипировке в двух ролях — в профессиональной среде и повседневной жизни, связанной с их увлечениями. Визуальная концепция акцентирует внимание на системном соблюдении правил безопасности и использовании средств индивидуальной защиты вне зависимости от контекста.

В номинации "Лонгрид" лучшим стал мультимедийный проект бренд-медиа "Трубник Online" "Люди с характером". Его идея — показать металлургию через судьбы людей и заводские династии, для которых профессия стала семейной ценностью и частью образа жизни. Проект переводит корпоративный контент из информационной плоскости в эмоционально-смысловую, объединяя личные истории, визуальный сторителлинг и документальные элементы.

"Мы создаем и последовательно развиваем цифровые проекты, которые не только информируют о деятельности компании, но и способствуют продвижению ее ключевых ценностей — культуры безопасности, профессиональной ответственности и преемственности поколений. Для нас важно, чтобы корпоративные коммуникации в ТМК соответствовали высоким отраслевым стандартам и оставались содержательными, актуальными и полезными. Награды премии — подтверждение того, что системная работа с контентом и внимательное отношение к аудитории дают значимый результат", — сказал директор по связям с общественностью и стратегическим коммуникациям ТМК Федор Климкин.