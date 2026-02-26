Назначен новый директор Свердловской филармонии

Новым директором Свердловской филармонии назначен Рустем Хасанов. Об этом Накануне.RU сообщили в областном департаменте информационной политики.

Хасанов сменит на посту Александра Колотурского, который руководил учреждением с 1989 года. Стоит отметить, что в этом году Колотурский отпразднует 80-летний юбилей.

Распоряжение о назначении Хасанова подписал губернатор Свердловской области Денис Паслер. К исполнению обязанностей новый глава филармонии приступит с 28 февраля.

Рустем Хасанов много лет был художественным руководителем Пермской областной филармонии, а в 2002 году возглавил ее. С 2005 года являлся первым заместителем директора Свердловской филармонии по творческой деятельности. Заслуженный работник культуры РФ, лауреат премии губернатора Свердловской области "За выдающиеся достижения в сфере литературы и искусства".

В прошлом году сообщалось, что свердловские власти так и не нашли подрядчика для строительства нового зала филармонии.