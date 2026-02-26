Российский рынок микрокредитов впервые с 2022 года показал спад

Российский рынок микрокредитования столкнулся с первым за три года спадом: по итогам четвертого квартала 2025 года микрофинансовые организации выдали займов на 526 млрд рублей, что незначительно выше показателя за третий квартал - 520 млрд, сообщил "Коммерсантъ" .

Основное сокращение пришлось на кредитование через офлайн-точки, тогда как выдача займов онлайн показала совсем небольшой прирост - всего 1 процент, хотя обычно росла на 5-10%. За последние два года рынок микрозаймов в целом увеличился почти на 190 млрд рублей, но доля выдач в офисах снизилась с 40,8% до 25,6%.

В СРО "МиР" отметили, что снижение связано, прежде всего, с ужесточением требований Банка России, а не с внутренними изменениями на рынке. Операционный директор МФК "МигКредит" Анна Панкратова объяснила, что проверки платежеспособности и доходов клиентов становятся все строже, из-за чего микрофинансовые компании вынуждены менять свои стратегии и усиливать контроль над рисками.

Кроме того, эксперты напоминают: в 2026 году рынок ждет еще больше перемен. С марта все МФО будут обязаны подтверждать личности клиентов через Единую биометрическую систему и выполнять дополнительные регуляторные требования.

По словам директора по развитию бизнеса МФК "А-Деньги" Надежды Димченко, в начале 2026 года рынок может временно просесть: традиционное снижение спроса после новогодних праздников совпадет с подготовкой к вступлению в силу новых правил по ограничению размера переплаты, которые заработают с апреля.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что за год действия самозапрета на кредиты россияне подали 22 млн таких заявлений, чаще всего люди от 35 до 65 лет. По статистике, это помогло снизить количество кредитного мошенничества на 40%, а общий объем украденных средств за год уменьшился на 8%.