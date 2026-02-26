Депутат Алексей Вихарев разбирался с обращениями граждан по поводу мошенников, пьяниц и приватизации

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев провел очередной прием граждан, на котором жители Екатеринбурга обращаются за помощью в своей непростой жизненной ситуации. Подробнее о каждой из них депутат рассказал в своих соцсетях.

Первой к нему обратилась Елена Александровна, пожаловавшаяся на бардак, царящий на конечной остановке "Елизавет". По ее словам, при выходе из транспорта школьники и пенсионеры натыкаются на заброшенный киоск и пункт приема металлолома, возле которых периодически выпивают пьяницы. Сомнительные лица, мусор, шум и полное отсутствие безопасности для местных жителей.

Как оказалось, пункт приема стоит там нелегально. После обсуждения вопроса с администрацией Чкаловского района, информация была передана в полицию, а киоск оперативно снесли. За обстановкой на "Елизавете" продолжат наблюдение.

Второй посетительницей стала Лилия Сергеевна, которая просила помочь разобраться с приватизацией земли рядом с её домом. Ее родители получили от города по договору соцнайма дом, однако земля никак официально не передавалась. Несколько лет екатеринурженка ходила по всем инстанциям, но ей никак не удалось оформить площадь на себя. Алексей Вихарев помог составить перечень документов, которые гарантированно разрешат ситуацию при подаче их в местную администрацию.

Третья посетительница - Ирина - столкнулась с мошенниками. Те оформили кредит без ее ведома, однако в банке развели руками. Депутат предложил обратиться в полицию, а потом и в суд, пообещав помочь и объяснив, куда и как правильно подать исковое заявление.

Была затронута и тема парка "Уралмаш". Екатерина пожаловалась депутату, помогающему с благоустройством территории, на некачественное освещение - лампы и гирлянды автоматически включаются по утрам и начинают странно мигать, включаясь и выключаясь по 20 раз подряд. Из-за этого в парке невозможно проводить время - рябит в глазах. Алексей Вихарев уже связался с руководством парка, после чего все дефекты были обнаружены и устранены.

Не обошлось и без истории, связанной с СВО. Любовь Аркадьевна приехала на прием из Березовского и рассказала про сына, который пропал в зоне проведения спецоперации еще в феврале прошлого года. До сих пор у нее нет никакой информации, из-за чего мать и обратилась к депутату с просьбой найти своего ребенка. Алексей Вихарев направил запросы Военному комиссару города и в Военную прокуратуру. Остается дождаться информации.

Отметим, что Алексей Вихарев и его Волонтерский центр активно помогают бойцам СВО. Еще в конце января активисты объединили свои силы со студентами екатеринбургской Академии современного искусства и всего за несколько встреч успели сделать более 100 окопных свечей, которые отправили на СВО.

А еще в декабре 2025 года активисты волонтерского центра встретились со своими коллегами из "Единой России", чтобы обучиться плетению маскировочных сетей. После этого волонтеры решили регулярно собираться и работать на благо Родины. Готовые сети будут отправлять в ЛДНР в составе гуманитарных грузов.