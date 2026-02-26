В Югре переназначена детский омбудсмен

Депутаты думы Югры переназначили Людмилу Низамову на пост уполномоченного по правам ребёнка в округе.

Кандидатуру после согласования с федеральным уполномоченным внёс в окружной парламент губернатор Руслан Кухарук. Депутаты утвердили это решение.

Заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов полагает, что проактивная позиция Низамовой позволяет быстро принимать различные решения о защите детей. В итоге Низамова переназначена на пост. За неё проголосовали 35 депутатов, ещё трое не голосовали.