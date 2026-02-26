СМИ: США не исключают возможность нанесения удара по верховному лидеру Ирана

США не исключают возможность нанесения удара по верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, сообщает Politico. Издание ссылается на неназванного американского чиновника, знакомого с обсуждениями.

Газета New York Times сообщала, что власти Ирана готовят список преемников командиров и политиков, в том числе аятоллы Али Хаменеи, на случай возможных ударов США по стране и гибели лидера.

В начале февраля сообщалось, что администрация США занимается вопросом формирования временного правительства в Иране на случай, если нынешние иранские власти в дальнейшем не смогут возглавлять страну.