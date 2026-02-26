В Прикамье МФЦ планируют наделить полномочиями по регистрации рождения и смерти

В Прикамье МФЦ планируют наделить полномочиями по регистрации рождения и смерти, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого парламента.

Законопроект на рассмотрение краевого парламента внес губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Согласно документу, краевой МФЦ наделят отдельными государственными полномочиями по регистрации рождения и смерти. Сотрудники МФЦ будут выдавать свидетельства о рождении и смерти.

Как отмечают авторы инициативы, изменения направлены на повышение доступности услуг для жителей региона: пермяки смогут оперативнее оформлять документы по принципу "одного окна", в том числе в вечерние часы и по субботам.

Планируется, что законопроект будет рассмотрен на заседании краевого парламента в апреле.