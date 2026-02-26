В Екатеринбурге экс-преподавателя железнодорожного техникума судят за взятки от студентов

В Екатеринбурге перед судом предстанет экс-преподаватель железнодорожного техникума. Его обвиняют в получении взяток от студентов.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, расследование показало, что с декабря 2023 по июнь 2024 года педагог получал от студентов незаконное вознаграждение. Деньги ему передавались за подготовку выпускных квалификационных работ и обеспечение допуска к экзаменам. Общая сумма взяток составила 180 тысяч рублей.

На сегодняшний день расследование завершено. Уголовное дело теперь уже бывшего преподавателя направлено в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга.

Напомним, что недавно бывший студент Уральского железнодорожного техникума был осужден за дачу взятки преподавателю.