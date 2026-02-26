26 Февраля 2026
В Германии начали раскрутку Залужного?

Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал статью о бывшем главкоме ВСУ Валерии Залужном под названием "Человек, которого президент Зеленский должен опасаться". Она выдержана в весьма комплиментарном для Залужного тоне.
В Британии Залужный на днях выступил с "программной речью о будущем Украины", пишет журнал. На Украине его якобы продолжают считать героем, у него существенные разногласия с Зеленским. Он не требует отчаянно оружие, как Зеленский, а хочет, чтобы Украина разрабатывала собственное. Он не жалуется на разрушенную энергосистему, а предлагает конкретные шаги по ее модернизации и повышению устойчивости. При этом думает не о своем политическом будущем, а только о будущем Украины, полагают авторы материалы.

"Пока на Украине нет выборов. Но американцы в переговорах о мирном соглашении настаивают на скором голосовании. И тогда наступит момент Залужного. С его популярностью и дистанцией от прежней должности командующего он мог бы собрать большинство против Зеленского, считают наблюдатели", - говорится в статье.

На днях в украинских соцсетях обсуждалось выступление Залужного в Лондоне, где он с большим трудом читал по-английски с бумажки. Многие недоумевают, как можно с таким знанием языка уже два года быть послом. Вероятно, он нужен Лондону по другой причине.

Профессор политологии в Университете Род-Айленда Николай Петро в интервью дипломату Иану Прауду рассказал, что на Украине все понимают, что выборы все равно пройдут.

"И если вы хотите иметь шанс на этих выборах, вы начинаете процесс позиционирования себя в глазах общественности как альтернатива Зеленскому уже сейчас. Именно это и делает Залужный. Сам факт его готовности стать будущим противником Зеленского, наводит меня на мысль, что выборы не за горами", - отметил Петро.

На прошлой неделе агентство Associated Press опубликовало интервью Залужного, в котором он фактически обвинил Зеленского в провале летнего наступления ВСУ 2023 года, не выделив достаточно ресурсов, и заявил о "глубоком расколе" между ним и Зеленским.

Как заявил депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), интервью Залужного было записано раньше, и в течение нескольких дней офис Зеленского пытался убедить Залужного отказаться от своих слов, ему звонили все: от министров до ближайшего окружения Зеленского. Но Залужный не уступил, и интервью вышло. Все эксперты сходятся во мнении, что Залужный - "человек Лондона".

