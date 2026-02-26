26 Февраля 2026
Общество Хабаровский край
Фото: khv27.ru

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук оценил начало работ по строительству экотропы на ГЛК «Хехцир»

Экотропа будет создана в рамках  реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство», инициированного президентом России. Разработку проекта экотропы «Легенды Хехцира» протяженностью 3,7 км осуществили в минувшем году специалисты мэрии Хабаровска совместно с дирекцией ГЛК «Хехцир». Предложение о ее создании было высказано жителями Хабаровска.

(2026)|Фото: khv27.ru

Накануне мэр города Сергей Кравчук побывал с  рабочей поездкой на горнолыжном курорте, где провел встречу с руководством комплекса.

(2026)|Фото: khv27.ru

Директор Центра отдыха и туризма (ГЛК «Хехцир») Сергей Гришин пояснил главе Хабаровска, что, согласно проекта, предстоит создать пешую тропу протяженностью 1,8 км, велоподъемы и экстремальные велоспуски. По его словам, осенью состоялось успешное прохождение маршрута фокус-группой родителей с детьми и теперь строители приступают к работам.

(2026)|Фото: khv27.ru

Предстоит создать комфортные условия для пеших прогулок и велосипедных маршрутов, оборудовать места для отдыха, биотуалеты, построить входную группу с пунктом проката спортоборудования, сделать смотровую площадку, разместить стенды, на которых будет представлено информация о флоре, фауне и истории Хехцира. Работа по их созданию уже ведётся в партнерстве со специалистами Дальневосточного научно-исследовательского центра лесного хозяйства и краеведческого музея. Финансирование всего проекта составляет 215 млн рублей, из которых 70 млн выделит бюджет города. Строители на данный момент уже приступили к работам по установке свайного поля.

(2026)|Фото: khv27.ru

Напомним, что на территории ГЛК "Хехцир" продолжает работать детская школа горнолыжного спорта, открытая по предложению хабаровчан. 

(2026)|Фото: khv27.ru

«Строительство экотропы на ГЛК «Хехцир» – это не только развитие туристического потенциала, но и вклад в сохранение уникальной природы региона, а также создание новых возможностей для здорового и активного образа жизни горожан. Также мы постепенно превращаем комплекс в туристический центр, чтобы создать привлекательные условия как для жителей нашего края, так и для гостей из других регионов и стран. Совместно с правительством Хабаровского края мы прорабатываем вопрос о дальнейшем развитии горнолыжного центра», - сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Не так давно ГЛК «Хехцир» получил официальный статус спортивного объекта, что дает возможность принимать здесь соревнования разного уровня – от региональных до международных.

