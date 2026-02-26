Задержан экс-управляющий директор Владивостокского морского торгового порта

На Дальнем Востоке задержан экс- управляющий директор Владивостокского морского торгового порта (ВМТП) Николай Ермолаев. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере.

Дело завели в июле 2025 г. в отношении неустановленных лиц,. Предполагаемое преступление относится к осени 2024 г.

Материалы дела касаются нарушений во время работы Ермолаева в ВМТП при реализации контракта со строительной компанией ООО "СК-Альянс", сообщили РБК два источника в правоохранительных органах.