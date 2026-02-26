Свердловчане скупают недвижимость в Челябинской, Тюменской областях и Пермском крае

В начале нынешнего года свердловчане чаще всего покупали недвижимость в соседних регионах. Об этом Накануне.RU сообщили в управлении Росреестра по Свердловской области.

"В январе 2026 года жители Свердловской области подали 1 тысячу 209 заявлений на экстерриториальную регистрацию и кадастровый учет в отношении объектов недвижимости, расположенных в других регионах. Наибольшее количество объектов находятся в Челябинской, Тюменской областях и Пермском крае", - рассказала заместитель руководителя управления Ирина Семкина.

В свою очередь, на Средний Урал из других регионов за этот же период больше всего заявлений поступило от жителей Москвы, Тюменской и Челябинской областей.

Стоит отметить, что по сравнению с прошлым годом ситуация несколько изменилась. Тогда свердловчане скупали больше всего недвижимости в Челябинской области, Пермском и Краснодарском краях.