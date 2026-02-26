В России представители IT стали реже летать в деловые командировки

В России специалисты IT-отрасли стали реже летать в деловые командировки. В 2025-ом общее количество зарубежных командировок стало меньше на 40%, а их средняя продолжительность – на 13%.

На фоне этого увеличивается количество поездок внутри страны. Участники рынка и эксперты связывают это, с одной стороны, с экономией бизнеса в условиях неопределенности, а с другой – с неоправданными ожиданиями от дружественных рынков.

Наиболее востребованными зарубежными направлениями по числу проданных авиабилетов стали Узбекистан – 12%, Казахстан -12%, Белоруссия – 10%, Китай – 10% и Турция – 9%, пишет "Ъ".