В Красноуральске сотрудник ГУФСИН попал под суд из-за пьяного вождения

В Красноуральске сотрудника ГУФСИН лишили должности и отправили под суд за пьяное вождение. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Инцидент произошел утром 14 февраля текущего года, когда сотрудник ведомства находился за рулем "Мазды 6". Сотрудники ДПС остановили автомобиль в районе дома № 41 по улице 7 Ноября и потребовали от водителя пройти освидетельствование в патрульной машине, однако тот отказался. Освидетельствование проходить все равно пришлось, но уже в Красноуральской центральной городской больнице.

Факт опьянения был подтвержден. Показания алкотестера составили 0,71 мг/л и 0,86 мг/л этилового спирта в выдыхаемом воздухе, что значительно превышает допустимую норму.

Мировой судья судебного участка № 1 признал сотрудника виновным по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ "Управление транспортным средством в состоянии опьянения". Были учтены характер административного правонарушения, посягающего на безопасность в области дорожного движения, личность виновного, смягчающие и отягчающие административную ответственность обстоятельства.

Суд назначил виновному наказание в виде административного штрафа в размере 45 тыс. рублей и лишения водительских прав на 1 год и 8 месяцев. Постановление суда не вступило в законную силу.

Помимо этого, приказом начальника ГУФСИН России по Свердловской области мужчина был уволен со службы, в связи с нарушением условий контракта.