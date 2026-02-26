БПЛА "ударили" по турпотоку в Сочи

Атаки беспилотников на Кубань существенно скорректировали туристический поток в главный город-курорт региона — Сочи. По различным оценкам, в январе-феврале 2026 года сокращение бронирований составило до 30% в сравнении с аналогичным периодом 2025-го.

Эксперты рынка связывают это в том числе с ухудшением транспортной доступности из-за частых атак БПЛА. Дело в том, что Сочи зависит от аэропорта больше других черноморских городов, пишет "Ъ". Так, 23–24 февраля ограничения работы аэропорта вводились пять раз. Это привело к корректировкам в расписании всех запланированных вылетов.

Тем временем в Анапе приступили к восстановлению пляжей после ЧС с танкерами у Керченского пролива в 2024 г. На тестовом участке на пляжах в селе Витязево планируют насыпать дополнительный слой песка толщиной от 30 до 70 см. Работы проведет арендатор пляжей.