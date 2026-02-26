Дмитриев прибудет в Швейцарию

Сегодня, 26 февраля, в Женеву прилетит спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Как ожидается, целью визита станут переговоры с американской стороной, сообщил РИА Новости дипломатический источник.

Предыдущие переговоры России, США и Украины прошли в Женеве 17-18 февраля. Помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что двухдневные переговоры в Женеве были тяжелыми, но деловыми. Новый раунд состоится в ближайшее время, добавил он.