25 Февраля 2026
Происшествия Костромская область
Фото: Накануне.RU

Власти Костромской области сумели добиться наказания лже-застройщиков жилых домов в поселке Первый областного центра

Свердловский районный суд Костромы вынес приговор по нашумевшему уголовному делу.

Евгений и Владислав Бельдины, Степан Рудов осуждены за мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере. Осужденные обманывали людей, которые заключали с ними договор долевого строительства. Всех троих приговорили к реальным срокам заключения. 

Согласно материалам дела, с 2017 года по ноябрь 2022 года Евгений Бельдин и его родственники Владислав Бельдин и Степан Рудов выступали в качестве руководителей организаций-застройщиков поселка Первый. Пользуясь доверием граждан, они проворачивали незаконные схемы, обещали построить 25 многоквартирных домов. А фактически эти обязательства и не собирались выполнять.

Судебное заседание(2023)|Фото: Накануне.RU

Средства, которые поступали на счета возглавляемых ими коммерческих организаций, они тратили по собственному усмотрению. Так, часть сумм в размере 116 млн рублей были перечислены на счета подконтрольных осужденным фирм-контрагентов якобы на приобретение строительных материалов. Затем деньги обналичивали. Как следует из уголовного дела, всего фигуранты сумели обмануть 223 гражданина и похитить свыше 223,7 млн рублей.

Решение вопросов людей, обманутых застройщиком в костромском поселке Первый, в связи с обращениями костромичей взял на личный контроль губернатор Сергей Ситников. В рамках поручения главы региона был разработан региональный механизм достраивания многоквартирных малоэтажных домов за счет активов прежнего застройщика-мошенника. Был составлен единый реестр проблемных строительных объектов из 21 малоэтажного дома, в строительство которых вложили свои деньги дольщики.

Выполняя поручение губернатора, специалисты правого управления администрации Костромы детально разбирались в каждой конкретной ситуации, изучали договоры, которые жители заключили на ИЖС, прорабатывали вопросы создания механизмов оказания адресной помощи людям, помогали обратившимся составить иски в суд. Все полученные материалы о недобросовестном застройщике были переданы в правоохранительные органы. Затем прокуратура Костромской области и СУ СК по Костромской области провели проверки, результатом которых стало возбуждение уголовного дела.

(2026)|Фото: epp.genproc.gov.ru

Точку поставил суд - виновные получили заслуженное наказание. Евгения Бельдина суд приговорил к 6 лет лишения свободы со штрафом в размере 800 тысяч рублей и запретом на 3 года заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан в сфере долевого строительства. Владиславу Бельдину дали 2 года лишения свободы, Степану Рудову - 3 года. Отбывать наказание они будут  в исправительной колонии общего режима. Под стражу осужденных взяли в зале суда.

Прокуратура Костромской области добилась также решения суда об аресте земельных участков, нежилого здания и производственного помещения осужденных в целях исполнения приговора в части имущественных взысканий.

На данный момент уже построено 15 из 25 проблемных многоквартирных домов.

Теги: лже-застройщики, поселок первый в костроме, мошенники, дольщики, сергей ситников


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

