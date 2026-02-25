Свердловский минздрав запустил проект "Поликлиника-Перезагрузка"

В Свердловской области стартовал проект "Поликлиника-Перезагрузка" от регионального минздрава. Об этом сообщила замгубернатора и министр здравоохранения области Татьяна Савинова.

"С такой идеей в ходе первого совещания Проектного офиса ко мне обратилась руководитель Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Емельянова. Я поддержала её инициативу, так как хочу, чтобы каждая поликлиника стала местом, где пациент чувствует себя комфортно и получает помощь быстро и эффективно", - отметила Савинова.

Согласно проекту, средний срок ожидания записи к участковому терапевту и педиатру сократится до одного дня, к узким специалистам до двух недель, вместо нынешних 50 дней, а на КТ, МРТ и ЭХО-КГ до двух недель вместо двух месяцев.

"Поликлиника-Перезагрузка" также позволит повысить показатели профилактической работы. Вместо 82% выполнения плана по диспансерному наблюдению и 91% по диспансеризации, показатель достигнет 100%. Доля медицинской документации в электронном виде увеличится до 100% с 85% в 2025 году, а число пациентов, записавшихся на прием дистанционно - с 32% до 50%.

"Пилот" стартовал 16 февраля и продлится до 20 апреля, охватив поликлиники екатеринбургских ЦГКБ №24, ЦГКБ №6, ДГКБ №11 и ДГП №13, Арамильской городской больницы, ДГБ Первоуральска и ГП №4 Нижнего Тагила. Далее последуют три волны тиражирования стандарта, в ходе которых до 20 ноября он будет внедрен во всех 93 поликлиниках региона.