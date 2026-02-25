Незаконное использование чужого Wi-Fi может привести к крупным штрафам

Незащищенный доступ к чужому запароленному Wi-Fi грозит серьезными юридическими последствиями, предупредил доктор юридических наук Вадим Виноградов в интервью RT.

Он разъяснил, что если владелец роутера отключил защиту паролем, четко определить степень ответственности нелегального пользователя практически невозможно, ведь открытый сигнал автоматически делает сеть доступной каждому, находящемуся рядом.

Однако попытка обойти систему безопасности путем взлома пароля или применением специализированных программ квалифицируется как преднамеренная атака на функционирование оборудования и неправомерное вторжение в закрытую информационную среду.

Согласно закону, последствия такого вмешательства будут зависеть от масштабов причиненного ущерба. За подобное преступление предусматривается штраф до 200 тыс. руб., эквивалентная зарплата за 18 месяцев, принудительные работы или даже уголовное заключение.

Вместе с тем наличие чужого устройства в перечне подключившихся к домашней сети владельцев никак не подтверждает вину определенного человека в несанкционированном соединении.

Ранее в Госдуме состоялся круглый стол о защите традиционных ценностей в интернете. Главными опасностями были признаны искусственный интеллект, порнография и деятельность колдунов.