Спорт Свердловская область
Фото: пресс-служба проекта &quot;Выбор сильных&quot;

В школе №1 Кировграда оборудовали зал для занятий самбо и дзюдо

Ученики школы №1 Кировграда получили возможность заниматься самбо и дзюдо на уроках физкультуры. А мировые чемпионы по самбо Тимур Галлямов, Софья Истомина и Альбина Чоломбитько разделили со школьниками это радостное событие.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе проекта "Выбор сильных", в школе №1 583 школьника, большинство из них активно занимается спортом. Сегодня к видам спорта, которые будут осваивать ребята, добавились самбо и дзюдо. Ролл-мат для занятий борьбой был приобретен при поддержке партийного проекта "Единой России" – "Выбор сильных".

Региональный координатор проекта Алексей Свалов отметил, что открытие новых залов становится возможным благодаря сотрудничеству с Федерацией самбо и Федерацией дзюдо Свердловской области.

Открытие зала для занятий самбо и дзюдо школы №1 Кировграда(2026)|Фото: пресс-служба проекта "Выбор сильных"

"Мы хотим открыть секции во многих городах Свердловской области и, особенно, в маленьких поселках, чтобы у каждого ребенка была возможность заниматься борьбой. Кировград – один из тех городов, где активно развивается самбо, очень не хватало борцовского зала в образовательной школе. Мы выбрали самый удобный формат – ролл-маты, которые можно будет за считанные минуты разложить перед уроком физкультуры и так же быстро убрать обратно. По традиции, на открытие залов мы приглашаем наших мировых чемпионов, которые вдохновляют ребят. От всей души благодарю Тимура Галлямова, Софью Истомину и Альбину Чоломбитько за горящие глаза детей", - сказал на открытии Свалов.

А глава Кировградского МО Александр Оськин отметил, что в Кировграде это четвертый зал для занятий самбо.

"У ребят сегодня появилась возможность заниматься самбо в школе. Очень хотелось бы оборудовать борцовскими залами еще две школы – в поселке Карпушиха и поселке Левиха, где сейчас проводится реконструкция. Уверен, при поддержке проекта "Выбор сильных" эти планы осуществимы", - заявил он.

Открытие зала для занятий самбо и дзюдо школы №1 Кировграда(2026)|Фото: пресс-служба проекта "Выбор сильных"

Так считает и директор по персоналу и общим вопросам АО "Уралэлектромедь" Дмитрий Галенковский: "Сегодня на открытии присутствуют сразу несколько школ. Школа №1 с борцовским ковром станет центром притяжения ребят из других учебных заведений. Дальнейшее развитие проект "Выбор сильных" должен получить и в поселках Кировградского муниципального округа, тем более что уже есть положительные примеры, как при сотрудничестве общественного совета проекта и руководства муниципалитета открываются новые залы".

Открытие зала для занятий самбо и дзюдо школы №1 Кировграда(2026)|Фото: пресс-служба проекта "Выбор сильных"

"Чем больше залов открывается, тем больше ребят получают возможность заниматься самбо. Такие залы открыты и в большинстве высших учебных заведениях региона, поэтому свои занятия спортсмены продолжат и после окончания школы", - отметил исполнительный директор Федерации самбо Свердловской области Леонид Путинцев.

Все участники церемонии получили возможность взять автограф и сделать памятные фотографии с чемпионами мира по самбо Тимуром Галлямовым, Альбиной Чоломбитько и Софьей Истоминой. Титулованные гости уверены: для ребят их напутственные слова – это большая мотивация.

Открытие зала для занятий самбо и дзюдо школы №1 Кировграда(2026)|Фото: пресс-служба проекта "Выбор сильных"

"Такие мероприятия, они всегда нужны. Знаете, для чего? Мы оторвали ребят от интернета, с уроков отпросили. А может быть, замотивировали прийти в самбо или дзюдо. Посмотрите, какие ребята светлые и добрые", - сказал двукратный чемпион мира по самбо Тимур Галлямов.

Чемпионка мира и Европы по боевому самбо Софья Истомина рассказала: "Ко мне подошел мальчик, говорит: "Я, конечно, не самбист, но я к вам подойду, мне очень хочется автограф". Я уверена, своим примером мы замотивируем ребят заняться самбо и дзюдо".

А Альбина Чоломбитько считает, что для ребят сегодняшнее событие надолго останется в памяти: "Школьники задают вопросы, у них горят глаза. Я рада видеть такой интерес к нашему виду спорта".

Открытие зала для занятий самбо и дзюдо школы №1 Кировграда(2026)|Фото: пресс-служба проекта "Выбор сильных"

Мнения из сети