Верховный Суд РФ оставил в силе приговор жительнице Югры за государственную измену

Верховный Суд РФ оставил в силе приговор жительнице ХМАО за государственную измену, сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Югры.

Судом установлено, что Наталия Сокирко инициативно предложила сотрудничество представителю украинского террористического объединения. В целях оказания помощи в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, она распространяла листовки с призывами вступать в указанную организацию.

Суд первой инстанции признал ее виновной и приговорил к восьми годам лишения свободы. Апелляция увеличила срок до 12 лет. Коллегия по уголовным делам, рассмотрев жалобу осужденной, не нашла оснований для смягчения наказания.