Ставку по семейной ипотеке предложили рассчитывать по числу детей

Премьер-министр Михаил Мишустин озвучил возможные изменения в программе семейной ипотеки.

По его словам, правительство рассматривает вариант, при котором процентная ставка по такому кредиту будет зависеть от количества детей в семье. Об этом он рассказал, выступая с отчетом в Государственной думе. Сейчас, как отметил глава кабинета министров, правительство совместно с комиссией Госсовета обсуждает различные идеи по обновлению и совершенствованию условий программы.

Мишустин напомнил, что семейная ипотека была запущена в 2018 году и за это время стала самым популярным видом льготной ипотеки в стране. Этой возможностью уже воспользовались 1 млн 850 тысяч российских семей. Новые изменения призваны сделать программу еще доступнее и гибче, чтобы поддержать семьи с детьми и стимулировать демографический рост.

Ранее член Экономического совета ЛДПР Владимир Кошелев предложил снизить ставку по ипотеке до 0% для семей с четырьмя детьми, считая это эффективным способом улучшения демографической ситуации в стране. По его мнению, количество таких семей невелико, поэтому дополнительная финансовая нагрузка на бюджет будет минимальной.