В Уфе экс-начальник экзаменационного отдела ГИБДД отправлен в колонию на 18,5 лет

В Уфе вынесен приговор бывшему главе экзаменационного отдела ГИБДД Башкортостана Ильдусу Шайбакову, которому дали прозвище "золотой гаишник". У мужчины нашли имущество на сумму около 44 млн рублей. Суд приговорил его к 18,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима и обязал выплатить штраф в 2,5 млн рублей, сообщает "КП-Уфа".

Одновременно получили наказание его бывшие сотрудники. Заместитель Шайбакова Айдар Гиндуллин проведет 17 лет и 6 месяцев в колонии, заплатит штраф в 2 млн рублей, не сможет работать в правоохранительных органах еще 9 лет и потеряет звание майора. Илдар Нафиков осужден на 16 лет и 6 месяцев, должен выплатить 1,5 млн штрафа. Он также потерял звание капитана.

Схожие решения были вынесены остальным участникам дела.

