Венгрия разместит войска возле энергообъектов для защиты от украинских атак

Венгерских военнослужащих разместят вблизи ключевых энергообъектов для защиты от Украины, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По его словам, районы вокруг электростанций, распределительных станций и центров управления будет патрулировать полиция с увеличенным количеством сил. В районе, граничащем с Украиной, запретят полеты беспилотников, передает РИА Новости.

Ранее между Украиной и Венгрией со Словакией возник новый виток напряженности. Венгрия и Словакия остановили поставки дизельного топлива на Украину, требуя возобновить поставки нефти по нефтепроводу "Дружба". В Киеве возмущены этим и требуют от стран отказаться от российских энергоресурсов.