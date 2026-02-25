Житель Махачкалы незаконно содержал львицу

30-летний житель Махачкалы незаконно обзавёлся львицей. Она изъята.

Животные из списка запрещённых к содержанию в неволе могут жить у владельцев до смерти при условии, что приобретены до 1 января 2020 г., а также соблюдены все требования к их содержанию. У владельца львицы отсутствовали документы, подтверждающие законность покупки животного, ветеринарные свидетельства и лицензия на деятельность по содержанию животных в зоопарках.

Суд принял решение изъять животное у мужчины. Поскольку вернуть львицу в дикую природу нельзя, приставы передали её на содержание в местный питомник на базе туркомплекса, сообщает дагестанское республиканское УФССП.