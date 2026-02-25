В Нижнем Тагиле напавшего на полицейского отправили в психбольницу

В Нижнем Тагиле сбежавший пациент психбольницы напал на полицейского. Суд освободил его от наказания и отправил обратно на лечение.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, все случилось в ноябре 2025 года в Ленинском районе: сотрудники полиции остановили группу людей для проверки документов. Один из толпы внезапно выхватил сигнальный пистолет и нанес им удар силовику. При задержании у мужчины были обнаружены и изъяты наркотики, после чего возбуждено уголовное дело.

В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что с сентября тот находится в федеральном розыске за побег из психиатрического стационара, где он был на принудительном лечении по постановлению суда. Экспертиза выявила у тагильчанина хроническое психическое расстройство в стадии декомпенсации. Специалисты пришли к выводу, что он не мог и не может осознавать характер и опасность своих действий. На этом основании уралец был признан невменяемым.

Ленинский районный суд Нижнего Тагила, изучив материалы дела и заключение экспертов, освободил его от уголовной ответственности, назначив принудительные меры медицинского характера. Напавший на силовика вернется на лечение в психиатрический стационар специализированного типа с интенсивным наблюдением.