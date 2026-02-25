Химзавод в Смоленской области был атакован минимум 30 беспилотниками

Химический завод ПАО "Дорогобуж" в Смоленской области атаковали не менее 30 БПЛА, которые были снаряжены взрывными устройствами, сообщает Следственный комитет РФ.

По данным ведомства, в результате атаки погибли семь человек, не менее 10 получили ранения (ранее сообщалось о четырех жертвах). Повреждены элементы инфраструктуры завода, здание пожарной части, а также спецавтомобиль для тушения пожаров.

Возбуждено уголовное дело о теракте. СК устанавливает конкретных лиц из числа представителей ВСУ, причастных к совершению этого преступления.

Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что после удара ВСУ по производственному предприятию азотных удобрений могут эвакуировать жителей близлежащего населенного пункта. На месте удара по химзаводу работают спасатели, очаги возгорания уже локализованы.