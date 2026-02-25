Новый замглавы Екатеринбурга проводит объезды районов города, чтобы проконтролировать качество уборки улиц и тротуаров

Новый заместитель главы Екатеринбурга Александр Толкачев, назначенный на этот пост на минувшей неделе, проводит объезды по оценке качества уборки улично-дорожной сети города. Сегодня он побывал в Орджоникидзевском районе, сообщили в пресс-службе мэрии.

Уборка проезжих частей района была признана удовлетворительной, однако остался ряд замечаний к состоянию тротуаров и пешеходных зон.

"Все замечания по уборке тротуаров я уже озвучил. Они будут устраняться. По дорожным проездам – основные магистрали убраны достаточно неплохо, но работать есть где. Главная цель, которую ставлю перед сферой благоустройства: уборка дорожного покрытия, вывоз снега с остановочных комплексов и очистка тротуаров", – отметил Александр Толкачев.

Также он оценил оснащение дорожно-эксплуатационных управлений районов города: "У ДЭУ достаточно крепкая база, серьезные руководители, поэтому замечания, поступающие от жителей, есть чем устранять".

Всего же за время своей работы новый заместитель главы Екатеринбурга успел проинспектировать территории Железнодорожного, Верх-Исетского, Академического и Кировского районов, сообщили в мэрии.

Как отметили в департаменте благоустройства администрации Екатеринбурга, за прошедшие сутки в уборке улиц были задействованы 556 рабочих и 487 единиц спецтехники. Коммунальщики вывезли на снежные полигоны более 11 тысяч тонн снега и израсходовали 124 тонны противогололедных материалов и фракционированного песка для обработки проезжих частей и тротуаров.

Сегодня на уборку улиц вышли 464 рабочих и 255 единиц спецтехники, среди них 33 КДМ, 63 трактора, 8 снегопогрузчиков, 20 фронтальных погрузчиков, 88 самосвалов, 18 грейдеров, 7 бульдозеров и другие механизмы.

Также мы сообщали, что 20 февраля глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел рабочее совещание с руководителями районов по теме работы по содержанию закрепленных территорий. Градоначальник отметил, что много вопросов и нареканий остается по уборке дворовых территорий, поэтому необходимо усилить совместную работу и контроль за управляющими организациями.

Он еще раз подчеркнул, что традиционно ежегодно городские власти дают возможность управляющим компаниям бесплатно вывозить снег на полигоны. Это стимулирующий способ, но, тем не менее, УК этим предложением особо не пользуются. Также, чтобы обеспечить безопасность горожан, необходимо усилить контроль за своевременной очисткой от снега и наледи крыш многоквартирных домов, которую должны осуществлять управляющие организации или собственники зданий.

Глава Екатеринбурга резюмировал, что зима еще не завершилась, поэтому необходимо не сбавлять темпы работы, уделяя особое внимание прометанию дорог и пешеходных зон и вывозу снега.