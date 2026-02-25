Новый замглавы Екатеринбурга проводит объезды районов города, чтобы проконтролировать качество уборки улиц и тротуаров

25 Февраля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество Свердловская область
Фото: Екатеринбург.рф / Алсу Султанова

Новый замглавы Екатеринбурга проводит объезды районов города, чтобы проконтролировать качество уборки улиц и тротуаров

Новый заместитель главы Екатеринбурга Александр Толкачев, назначенный на этот пост на минувшей неделе, проводит объезды по оценке качества уборки улично-дорожной сети города. Сегодня он побывал в Орджоникидзевском районе, сообщили в пресс-службе мэрии.

Уборка проезжих частей района была признана удовлетворительной, однако остался ряд замечаний к состоянию тротуаров и пешеходных зон.

"Все замечания по уборке тротуаров я уже озвучил. Они будут устраняться. По дорожным проездам – основные магистрали убраны достаточно неплохо, но работать есть где. Главная цель, которую ставлю перед сферой благоустройства: уборка дорожного покрытия, вывоз снега с остановочных комплексов и очистка тротуаров", – отметил Александр Толкачев.

Также он оценил оснащение дорожно-эксплуатационных управлений районов города: "У ДЭУ достаточно крепкая база, серьезные руководители, поэтому замечания, поступающие от жителей, есть чем устранять".

Всего же за время своей работы новый заместитель главы Екатеринбурга успел проинспектировать территории Железнодорожного, Верх-Исетского, Академического и Кировского районов, сообщили в мэрии.

Замглавы Екатеринбурга Александр Толкачев (в центре) на объезде города(2026)|Фото: Екатеринбург.рф / Алсу Султанова

Уборка Екатеринбурга от снега(2026)|Фото: Екатеринбург.рф / Алсу Султанова

Как отметили в департаменте благоустройства администрации Екатеринбурга, за прошедшие сутки в уборке улиц были задействованы 556 рабочих и 487 единиц спецтехники. Коммунальщики вывезли на снежные полигоны более 11 тысяч тонн снега и израсходовали 124 тонны противогололедных материалов и фракционированного песка для обработки проезжих частей и тротуаров.

Сегодня на уборку улиц вышли 464 рабочих и 255 единиц спецтехники, среди них 33 КДМ, 63 трактора, 8 снегопогрузчиков, 20 фронтальных погрузчиков, 88 самосвалов, 18 грейдеров, 7 бульдозеров и другие механизмы.

Также мы сообщали, что 20 февраля глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел рабочее совещание с руководителями районов по теме работы по содержанию закрепленных территорий. Градоначальник отметил, что много вопросов и нареканий остается по уборке дворовых территорий, поэтому необходимо усилить совместную работу и контроль за управляющими организациями.

Он еще раз подчеркнул, что традиционно ежегодно городские власти дают возможность управляющим компаниям бесплатно вывозить снег на полигоны. Это стимулирующий способ, но, тем не менее, УК этим предложением особо не пользуются. Также, чтобы обеспечить безопасность горожан, необходимо усилить контроль за своевременной очисткой от снега и наледи крыш многоквартирных домов, которую должны осуществлять управляющие организации или собственники зданий.

Глава Екатеринбурга резюмировал, что зима еще не завершилась, поэтому необходимо не сбавлять темпы работы, уделяя особое внимание прометанию дорог и пешеходных зон и вывозу снега.

Теги: Александр Толкачев, снег, уборка


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети