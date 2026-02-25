Мишустин: Российское развитие устойчиво даже под давлением санкций

Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом в Государственной думе, рассказал, что Россия уверенно развивается, несмотря на внешнее давление и усложняющиеся экономические препятствия.

По его словам, страна эффективно противостоит внешним усилиям затормозить рост, таким как санкции, торговые споры и другие явления, отражающиеся на международной торговле и финансовой стабильности.

Премьер-министр объяснил, что правительство быстро устраняет возникающие трудности, внимательно оценивая риски и ситуацию.

Отдельно Мишустин добавил, что власти активно меняют методы управления экономикой, учитывая сегодняшнюю обстановку, действующие зарубежные ограничения и необходимость поддерживать устойчивость российского хозяйства.

Между тем, аналитики Института ВЭБа прогнозируют, что рост ВВП России по итогам 2026 года составит всего 0,8%. Инвестиции в основной капитал сократятся на 6,1%, реальные доходы населения вырастут лишь на 1% (против 7,4% годом ранее).