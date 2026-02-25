В Анапе начали восстанавливать песчаные пляжи после ЧС с танкерами

В Анапе приступили к восстановлению пляжей после ЧС с танкерами у Керченского пролива в 2024 году. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

На тестовом участке на пляжах в селе Витязево планируют насыпать дополнительный слой песка толщиной от 30 до 70 см. Работы проведет арендатор пляжей.

Недостаток песка возник на пляжах после вывоза загрязненного мазутом грунта, пояснили в оперштабе. Предварительные обследования ближайших карьеров позволили выбрать песок, который максимально близок к составу грунта на пляжах, а именно содержащий биокарбонаты и кварц, образованные раковинами моллюсков. Этот песок и начнут завозить на тестовый участок. После тестирования технологии будет принято решение о целесообразности ее применения на других пляжах Анапы и Темрюкского района.

В начале февраля сообщалось, что Роспотребнадзор пока не готов открыть пляжи Анапы и Темрюка. Сенаторы от Краснодарского края высказали опасения по поводу предстоящего курортного сезона, они обратили внимание на падение туристического потока в разы в загрязненном регионе.

15 декабря 2024 года в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, которые эксплуатировались более 50 лет и не предназначались для зимней морской навигации. Танкер "Волгонефть-212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть-239" после полученных повреждений лег в дрейф. По предварительным оценкам, из танкеров в Черное море вытекло около 3,7 тыс. т мазута. Прибрежная зона и акватория региона были залиты нефтепродуктами. В Краснодарском крае был введен режим ЧС федерального характера.