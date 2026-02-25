Бастрыкин заинтересовался волокитой в деле о ненадлежащей медпомощи в Тобольске

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал ряд поручений по уголовному делу о ненадлежащем оказании медицинской помощи женщине в Тобольске Тюменской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

К главе ведомства через приемную в соцсети обратился житель Тюменской области, который не согласился с ходом установления обстоятельств неквалифицированного оказания медицинской помощи его супруге в городе Тобольске.

В сентябре 2024 года женщину с замершей беременностью госпитализировали, однако оперативное вмешательство по извлечению плода было проведено с многочисленными дефектами. В результате пострадавшей потребовалась повторная операция, в ходе которой ей повредили внутренние органы. До настоящего времени к ответственности никто не привлечен.

В СУ СК России по Тюменской области расследуется уголовное дело, по которому ранее Александр Бастрыкин поручал представить доклад. Также глава ведомства поинтересовался о причинах волокиты и потребовал ускорить расследование уголовного дела.

Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.