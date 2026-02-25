Игорь Мартынов провел личный прием астраханцев: Мы всегда открыты к диалогу с жителями региона

Сегодня, 25 февраля, председатель Астраханской областной Думы Игорь Мартынов в Штабе Общественной поддержки провел личный прием граждан.

К спикеру регионального парламента в частности обратилась жительница Камызякского района, которая высказала просьбу помочь с приобретением уличных игровых элементов для оснащения структурного подразделения № 6 МКДО «Детский сад № 1».

Также и другие астраханки, в числе которых и супруга участника СВО, рассказали Игорю Мартынову о необходимости сформировать зону для комфортных и безопасных прогулок и развития малышей - воспитанников детского сада.

Спикер парламента Астраханской области сообщил заявительницам, что такая площадка будет обновлена уже до конца марта этого года. Уличные игровые элементы на сумму 150 тысяч рублей приобретут и установят в рамках муниципальной программы «Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни в образовательных учреждениях муниципального образования «Камызякский муниципальный район Астраханской области».

«Очень рады, что нас услышали и поддержали. Теперь наши дети будут играть на современной и безопасной площадке — это большое счастье для всех мамочек», — сказала одна из участниц встречи со спикером по итогам приема. И другие жительницы Камызякского района, которые были в числе заявительниц, выразили благодарность за внимание к их просьбам и оперативное принятие решения.

«Мы всегда открыты к диалогу с жителями региона. Подобные обращения — показатель гражданской активности и заботы о будущем поколении. Важно, чтобы каждая инициатива, направленная на улучшение жизни детей, находила поддержку», — прокомментировал спикер Думы Астраханской области Игорь Мартынов.