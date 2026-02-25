"Уральские авиалинии" не предъявляли иск к бывшему пилоту, посадившему самолет в поле

В авиакомпании "Уральские авиалинии" заявили, что не предъявляли иск к бывшему пилоту Сергею Белову, посадившему пассажирский самолет в пшеничное поле в 2023 году.

Ранее сообщалось, что Белов, посадивший самолет "Уральских авиалиний" в поле под Новосибирском, может продолжить карьеру в Юго-Восточной Азии – некая иностранная компания предложила ему пилотировать пассажирский Airbus. Утверждалось, что над ним "висит" иск о компенсации в 119 млн рублей и запрет на полеты на территории РФ.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Уральских авиалиний", авиакомпания не предъявляла иск к своему бывшему пилоту в рамках уголовного дела, не заявляла требований имущественного или финансового характера и в целом не имеет претензий к КВС данного экипажа. Там также пояснили, что в ходе расследования у перевозчика была запрошена информация о нанесенном ущербе, "которую и выдают за иск недобросовестные СМИ, тем самым вводя в заблуждение общественность".

В "Уральских авиалиниях" подчеркнули, что вопрос о восстановлении в должности бывшего пилота не стоит. После окончания разбирательства Росавиации и выхода отчета по результатам расследования посадки в поле Сергей Белов написал заявление об увольнении по собственному желанию.

"На основании заявления трудовой договор был прекращен 15 апреля 2024 года. Обязанностей по дальнейшему трудоустройству бывшего пилота у "Уральских авиалиний" нет", - заявили в авиакомпании.

Ранее стало известно, что суд вернул в прокуратуру дело пилота, посадившего самолет в поле под Новосибирском.