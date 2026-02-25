"Коалиция желающих": Размещение войск на Украине требует согласия России

В "коалиции желающих" признали, что отправка войск на Украину потребует согласия на это России.

По данным источника The Daily Telegraph, если Россия скажет, что не согласна, и сочтёт отправляемые войска целью, то нужно будет направить другой вид сил. Таким образом, согласие или несогласие России имеет огромное значение, пишет ТАСС.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что "коалиция желающих" в январе сделала решительный шаг к военному столкновению с Россией. Как сообщалось, Украина, Франция и Британия подписали декларацию о намерениях по развертыванию многонациональных войск на Украине после завершения военного конфликта. Фактически, Франция и Британия намерены создать военные базы по всей Украине, а подписание декларации открывает путь к созданию правовой основы для этого, говорится в заявлении британских властей. Сийярто считает это крайне опасным.

Россия категорически возражает против ввода иностранных войск на Украину. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее предупреждал, что такой шаг приведет к прямому военному столкновению НАТО с Россией. Характерно, что США дистанцировались от планов Британии и Франции и не поддержали их.