"Коалиция желающих" повторила свое намерение ввести на Украину войска

Страны, входящие в "коалицию желающих", подтвердили свое намерение отправить войска на Украину в рамках предоставления ей гарантий безопасности. Об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией премьер-министра Британии Кира Стармера.

Также подтверждено намерение продолжать санкционное давление на Россию и поддерживать киевский режим.

Россия категорически против присутствия военных из стран НАТО на Украине. Ранее глава МИД Сергей Лавров назвал это "иностранной военной интервенцией". США в коалицию не входят.