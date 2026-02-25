25 Февраля 2026
Политика В бывшем СССР За рубежом
Фото: Leon Neal / Getty Images

"Коалиция желающих" повторила свое намерение ввести на Украину войска

Страны, входящие в "коалицию желающих", подтвердили свое намерение отправить войска на Украину в рамках предоставления ей гарантий безопасности. Об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией премьер-министра Британии Кира Стармера.
Читайте также:

Также подтверждено намерение продолжать санкционное давление на Россию и поддерживать киевский режим.

Россия категорически против присутствия военных из стран НАТО на Украине. Ранее глава МИД Сергей Лавров назвал это "иностранной военной интервенцией". США в коалицию не входят.

Теги: украина, коалиция желающих


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 25.02.2026 12:41 Мск "Коалиция желающих": Размещение войск на Украине требует согласия России

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 24.02.2026 10:09 Мск Великобритания создала штаб, занимающийся подготовкой отправки войск на Украину
Ранее 06.02.2026 12:16 Мск Орбан: Войска Запада на Украине после перемирия означают войну с Россией
Ранее 04.02.2026 14:35 Мск МИД: Появление на Украине "коалиции желающих" неприемлемо для России
Ранее 03.02.2026 14:25 Мск Генсек НАТО: Войска Запада появятся на Украине сразу после мирного соглашения
Ранее 08.01.2026 09:53 Мск Европа сделала шаг к войне с Россией - МИД Венгрии
Ранее 06.01.2026 12:34 Мск "Коалиция желающих" снова готовится обсуждать ввод войск на Украину
Ранее 19.12.2025 07:40 Мск ВСУ могут переделать под стандарты НАТО
Ранее 16.12.2025 07:50 Мск "Коалиция желающих" дописала план развертывания войск на Украине
Ранее 21.10.2025 08:40 Мск Зеленский снова летит в Лондон на консультацию
Ранее 04.09.2025 15:50 Мск "Коалиция желающих" собралась поставлять на Украину ракеты большой дальности
Ранее 14.07.2025 09:20 Мск Макрон сообщил, сколько стран вошли в "коалицию желающих" патрулировать Украину
Ранее 11.07.2025 09:45 Мск Макрон: "Коалиция желающих" хочет патрулировать воздушное и морское пространство Украины
Ранее 11.07.2025 00:05 Мск "Коалиция желающих" согласовала основные элементы поддержки Киева
Ранее 08.07.2025 20:08 Мск Трамп заявил о возобновлении поставок оружия на Украину

