Тюменцы получили награды Министерства обороны России за помощь бойцам СВО

Награды Министерства обороны России получили жители Тюмени, оказывающие помощь бойцам СВО, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

⠀

Торжественная церемония прошла в Малом зале Тюменской городской думы. Свои поздравления тюменцам адресовал зампредседателя думы Андрей Голоус.

⠀

Почетное право вручить награды получил депутат Олег Ямпольский – председатель региональной общественной организации участников специальной военной операции "Держава", ветеран боевых действий.

⠀

Медали "За помощь фронту" за вклад в решение задач СВО, а также почетные грамоты Министерства обороны РФ за содействие в решении задач СВО, возложенных на войска беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации.

⠀

Заслуженные награды в этот день получили 20 человек, среди них член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Есенгалий Ибраев.

"Сегодня каждый житель нашей страны понимает, насколько важна эта поддержка. И именно совместные усилия позволяют сделать больше для тех, кто сегодня защищает Родину. Взаимопомощь – это крепкая традиция нашей многонациональной России", – отметил он.

⠀

Завершила торжественную церемонию талантливая Дария Ерменева с песней "Не забывайте подвига солдата".