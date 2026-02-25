Шаурма в России продолжит дорожать: названы причины

Шаурма в России может подорожать еще на 15-20 процентов в 2026 году, и за одну порцию придется платить уже 300-320 рублей. Об этом рассказал "Газете.ру" заместитель генерального директора по развитию и маркетингу сети СВШ Владимир Балясников.

По его словам, поставщики уже сообщили о росте закупочных цен на 10-12%, а новые налоги и дополнительные требования к мигрантам увеличат затраты на персонал еще на 5-7%.

В 2025 году цена классической шаурмы уже выросла с 220 до 260-270 рублей. Это связано с тем, что курица подорожала на 25%, говядина - на 30, а лаваш стал стоить дороже на 15%. Коммунальные услуги тоже обошлись предпринимателям дороже примерно на 12%.

Руководитель Роскачества Максим Протасов добавил, что в 2026 году власти могут ввести ГОСТ на шаурму. Новый стандарт установит четкие правила и определения для таких блюд, как "шаурма", "шаверма", "донер" и "кебаб", а также требования к продуктам, которые готовят на месте и фасуют для продажи в магазинах.

