Задержан организатор нелегальных перевозок туристов на Байкале

Задержан мужчина, причастный к экскурсионной поездке на Байкале, в ходе которой погибла группа туристов. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

По данным следствия, 35-летний житель поселка Хужир Ольхонского района Иркутской области фактически выступал организатором и координатором нелегальных перевозок туристов, получая от этого основной доход и распределяя его между исполнителями.

Мужчине предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Напомним, 20 февраля вблизи мыса Хобой "УАЗ" выехал на лед и провалился. В машине был водитель и группа из восьми китайских туристов. Один человек сумел выбраться, остальные пассажиры и водитель погибли. Как сообщалось, переправа на пути к острову Ольхон была закрыта с начала февраля, однако по ней продолжали возить путешественников.