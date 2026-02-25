25 Февраля 2026
Происшествия Сибирский ФО В России Иркутская область
Фото: СУ Следственного комитета РФ по Иркутской области

Задержан организатор нелегальных перевозок туристов на Байкале

Задержан мужчина, причастный к экскурсионной поездке на Байкале, в ходе которой погибла группа туристов. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

По данным следствия, 35-летний житель поселка Хужир Ольхонского района Иркутской области фактически выступал организатором и координатором нелегальных перевозок туристов, получая от этого основной доход и распределяя его между исполнителями.

Мужчине предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Напомним, 20 февраля вблизи мыса Хобой "УАЗ" выехал на лед и провалился. В машине был водитель и группа из восьми китайских туристов. Один человек сумел выбраться, остальные пассажиры и водитель погибли. Как сообщалось, переправа на пути к острову Ольхон была закрыта с начала февраля, однако по ней продолжали возить путешественников.

Теги: туристы, байкал, уаз


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 21.02.2026 14:30 Мск В Сибири допрошена жена водителя, погибшего на Байкале с группой туристов
Ранее 20.02.2026 15:36 Мск На Байкале нашли тела семи человек на месте провала машины под лед
Ранее 20.02.2026 14:07 Мск Переправа на остров Ольхон, где затонул автомобиль с туристами, закрыта
Ранее 20.02.2026 12:39 Мск "Буханка" с китайскими туристами ушла под лед на Байкале: погибли семеро

