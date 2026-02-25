25 Февраля 2026
Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Полицейские устанавливают причастных к хищению 19 миллионов рублей у сургутянки

В Сургуте сотрудники полиции разыскивают лиц, причастных к хищению 19 миллионов рублей у местной жительницы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.

С заявлением о мошенничестве в УМВД России по Сургуту обратилась женщина 1955 года рождения. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что в период с конца декабря 2025 года до середины февраля 2026 года пенсионерке поступали телефонные звонки от неизвестных.

Сначала с ней связалась незнакомка, представившаяся сотрудницей негосударственного пенсионного фонда. Она сообщила о якобы произошедшей утечке персональных данных. Через некоторое время с потерпевшей связался мужчина, выдававший себя за сотрудника силовых структур. Он подтвердил информацию и настоятельно рекомендовал изменить реквизиты банковских счетов для сохранности денег.

Введенная в заблуждение уверенными заявлениями и профессиональной терминологией, пенсионерка последовала инструкциям злоумышленников. Она установила на телефон предложенное приложение, якобы предназначенное для бесконтактной оплаты. Затем, следуя указаниям, перевела все свои накопления — более 19 миллионов рублей — на счета, подготовленные мошенниками.

Осознав, что стала жертвой обмана, когда лже-сотрудники перестали выходить на связь, женщина обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к преступлению.

Теги: мошенничество, уголовное дело, пенсионерка


