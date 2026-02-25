В Смоленске проверили версию о похищении пропавшей девочки ее отцом

Отец пропавшей в Смоленске девочки не причастен к ее исчезновению.

"Папа девочки проживает отдельно от семьи, в Смоленске. Версию, что он мог ее похитить, проверяли, но она отпала – он непричастен", - сообщили РИА Новости в силовых структурах региона.

9-летняя девочка пропала 24 февраля. В тот день утром она ушла выгуливать собаку и домой не вернулась. Организованы масштабные поисковые мероприятия, в которых принимают участие сотрудники СК, полиции, МЧС, добровольцы поисково-спасательного отряда "Сальвар" и местные жители. По факту исчезновения девочки возбуждено уголовное дело.