В Москве управление движением в Тушино отдадут искусственному интеллекту

В Москве продолжается развитие общественного транспорта. Изменения коснулись оплаты проезда и управления движением в одном из микрорайонов.

В 2026 г. оплата проезда по биометрии станет доступна на всех станциях Московских центральных диаметров. Также планируется запуск сервиса в наземном городском транспорте. Будут и другие новации.

Впервые в мире начнут эксперимент по управлению движением целого жилого микрорайона (в Северном и Южном Тушине с населением более 290 тыс. человек) с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает мэрия Москвы, приводя данные главы города Сергея Собянина.