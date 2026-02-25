ЕТК провела модернизацию участка теплосетей для повышения надёжности теплоснабжения Берёзовского

Специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК) провели модернизацию участка тепловой сети с целью повышения надежности обеспечения теплоснабжением жилых домов и социальных объектов города Берёзовский.

Энергетики обновили участок трубопровода, проложенного внутри подвальных помещений трёх многоквартирных домов на улицах Исакова и Красных героев в городе Берёзовском. Учитывая, что старая сеть находилась в эксплуатации с 1980 года, соответственно, выработала положенный ресурс, проведенная модернизация значительно улучшит качество и надёжность теплоснабжения потребителей.

Сотрудники ЕТК заменили 900 метров теплосети диаметром 219 мм, использовали гибкие полимерные изолированные трубы, срок службы которых составляет более 50 лет.

Как пояснили в пресс-службе ЕТК , проект реализован по концессионному соглашению между администрацией Берёзовского и АО «ЕТК».