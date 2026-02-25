В Тюмени будут судить косметолога за незаконную медицинскую деятельность

Прокуратура Тюменского района направила в суд уголовное дело о незаконной медицинской деятельности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Обвиняемая - 26-летняя жительница Тюменского района. Она занималась медицинской деятельностью без необходимой лицензии.

По версии следствия в сентябре 2025 года обвиняемая провела процедуру по удалению татуировок в области ключицы и обеих голеней путем лазерного воздействия, не имея необходимого образования, обязательной лицензии, специально оборудованного помещения и аппарата для такой манипуляции.

После косметологической процедуры состояние здоровья потерпевшей ухудшилось, у нее диагностировали термические ожоги первой и второй степени на груди и голенях. В результате преступных действий здоровью потерпевшей причинен легкий вред.

В ходе предварительного расследования обвиняемая добровольно возместила потерпевшей вред, причиненный преступлением, в сумме 250 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Тюменский районный суд для рассмотрения по существу.