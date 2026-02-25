На Алтае с 1 марта запретят продажу алкоголя в праздники и по воскресеньям

В Республике Алтай с 1 марта вступают в силу новые ограничения на продажу алкоголя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря регионального правительства Михаила Максимова.

Так, будет запрещена реализация спиртного в магазинах, расположенных в многоквартирных домах. Также вводится полный запрет на продажу алкоголя по воскресеньям и в праздничные и социально значимые дни.

Кроме того, сокращается допустимое время торговли алкоголем в рознице. С понедельника по четверг продажа будет разрешена с 11:00 до 19:00, по пятницам — с 11:00 до 16:00, а по субботам — с 11:00 до 14:00. При этом новые ограничения не распространяются на предприятия общественного питания.

Ранее глава региона Андрей Турчак объяснил необходимость ограничений тем, что уровень смертности в республике с 2024 года превышает рождаемость. "У нас нет цели закрыть ту или иную точку или торговую сеть. Магазинам, которые сегодня торгуют алкоголем в жилых домах и возле школ, предложим перейти на продажу продуктов. Такие примеры есть в регионах России, и они работают", - заявил Турчак.

Напомним, в августе 2025 года губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, который ведет в регионе антиалкогольную кампанию, объявил, что сеть "Красное и Белое" прекращает деятельность в области. С марта 2025 года в регионе действуют жесткие ограничения: алкоголь в будни продают только с 12:00 до 14:00, а алкомаркеты запрещены в жилых домах и подвалах.