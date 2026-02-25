Де Ниро заплакал в эфире из-за "разрушителя" Трампа

Известный американский актер Роберт де Ниро заплакал во время интервью журналистке Николь Уоллес.

Он считает, что президент США Дональд Трамп разрушает США и разделяет американцев, не исключая того, что Трамп может и сам не понимать до конца своих действий.

В конце Уоллес задала вопрос, движутся ли США к лучшему и оставит ли Трамп добровольно Белый дом после окончания срока своего президентства. Де Ниро уверен, что ни то, ни другое.

В 2025 году де Ниро выступил с резкой критикой Трампа со сцены 78-го Каннского кинофестиваля за решение Трампа ввести стопроцентные пошлины на фильмы, произведенные за пределами США. Трамп назвал кино "угрозой национальной безопасности" США, а американская киноиндустрия будто бы погибает, считает Трамп. Через кино в США проникают чужие нарративы, которые подрывают американские ценности.

Считается, что большая часть американского шоу-бизнеса поддерживает демократов. Из всемирно известных фигур, однако, республиканцев и Трампа открыто поддерживают, в частности, Мэл Гибсон, Халк Хоган, Майк Тайсон, Стив Болдуин, Чак Норрис.

Сенатор РФ Алексей Пушков не согласен с де Ниро.

"Раскол вызвали демократы и либералы, которые пытаются навязать всем американцам "новые ценности", смену пола у детей, трансгендерную повестку и прочую леволиберальную мультигендерную дребедень, которую они хотят превратить во всеамериканскую идеологию. Половина американцев, однако, взбунтовалась против этого и избрала Трампа. Трамп - не столько фактор раскола, сколько свидетельство раскола Америки на две части. Консервативная часть нуждалась в лидере, и она нашла его в лице Трампа", - написал Пушков.

Отношение американцев к Трампу довольно противоречивое. Отмечается его экспрессивность, непредсказуемость и другие не очень хорошие для политика качества. Его рейтинг упал ниже 40%. По последнему опросу Marist Poll, 55% американцев считают, что Трамп ведет США в неверном направлении. Впрочем, падение рейтинга характерно практически для всех американских президентов спустя весьма небольшое время после вступления в должность.