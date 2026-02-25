В России упали цены на фильтры и тормозные детали для автомобилей

В начале 2026 года в России стали заметно дешевле некоторые автозапчасти, сообщают "Известия" со ссылкой на Союз автосервисов. За год цены на некоторые позиции снизились на 10-15%. Особенно сильно подешевели фильтры, тормозные диски и колодки, а также амортизаторы - в основном речь идет о китайских запчастях для европейских и японских машин.

Тормозные диски теперь обходятся на 18% дешевле, фильтры и колодки потеряли в цене 17%, а приводные ремни, в том числе для ГРМ, стали дешевле на 15%. Амортизаторы также упали в цене на 16%. При этом масла для моторов стали дешевле только на 2%, а стоимость шин снизилась на 3%.

По словам заместителя гендиректора по VIP-направлению компании "Автодом" Романа Тимашова, цены упали из-за того, что все больше автосервисов выбирают детали из Китая - они дешевле оригинальных аналогов на треть и даже больше. Владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта "Альянс Тракс" Алексей Иванов отметил, что стабильные поставки из Китая и постоянный курс юаня дополнительно удерживают цены на низком уровне.

Оригинальные кузовные детали почти не изменились в цене, а некоторые запчасти стали даже дороже на 15%. Это касается компонентов, которые ввозят из Европы и США, а также деталей для премиальных брендов, покинувших российский рынок. Рост цен связан с увеличением НДС и сложностями с доставкой. В розницу снижение малозаметно, потому что большая часть денег уходит не на закупку деталей, а на поддержание работы сервисов, уточнил Иванов.