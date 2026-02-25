ГА ООН приняла две резолюции по Украине, одну из них одобрил СБ ООН

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла первые за три года резолюции по Украине. Антироссийскую резолюцию о "Поддержке продолжительного мира на Украине" поддержали 107 стран, против было 12, воздержалось – 51. Россия, Белоруссия и Иран были против, а воздержались в том числе США, Китай, Бразилия и Индия.

Резолюция призывает к немедленному и полному прекращению огня, чего добиваются в Киеве. Как заявила зампостпреда США в ООН Тэмми Брюс, США не нравятся формулировки о суверенитете и территориальной целостности Украины, которые скорее отвлекают от переговоров, чем помогают. США предложили свои поправки к тексту, но ГА не поддержала предложение. Резолюцию приняли в ее исходном виде. При этом она не имеет никакой юридической силы. Зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева отметила, что документ "игнорирует сложность конфликта, односторонне трактует нормы Устава ООН и создает препятствия для переговоров".

Параллельно 47 из 193 стран-членов ООН стран поддержали антироссийское заявление по конфликту на Украине. Заявление зачитала замглавы МИД Украины Марьяна Беца. В нем требовалось от России остановить СВО. США также не присоединились к нему. Почти все присоединившиеся страны - из Европы плюс Южная Корея, Новая Зеландия, Канада и Грузия.

Но ГА ООН приняла также другую резолюцию "Путь к миру", которую предложили США. Постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что Москва ценит позицию США по Украине. Он назвал второй документ "шагом в правильном направлении" и здравой инициативой. А после заседания ГА Совет безопасности ООН принял американский проект резолюции. За него проголосовали десять членов Совбеза, а пять воздержались. Россия и страны ЕС предложили свои поправки, но ни одна из них не прошла. Приняли первоначальный американский вариант.

Интересно, что Россия, США и Китай впервые проголосовали вместе за резолюцию по Украине. При этом резолюции Совбеза ООН обязательны для всех стран членов ООН.